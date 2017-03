Emoții bătute în cuie! Admiră portretele în tehnica String Art, semnate de Nicoleta Vacaru

String art by Nicoleta Vacaru #nicoletavacaru #nicolart #localsmd #stringart A post shared by Nicoleta Vacaru (@nicolvacaru) on Sep 6, 2016 at 10:30am PDT Nicoleta Vacaru creează opere de artă utilizând tot felul de mijloace de expresie: culori, cafea, vin și chiar ață & cuie! Ultimele fac parte din tehnica String Art, una deloc simplă, dar […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ea