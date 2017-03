Societatea civilă se mobilizează: A creat „Balena roz” și un grup antisuicid

21:27

Războiul din Yemen a făcut aproape 7.700 de morți, dintre care cel puțin 1.546 de copii, după intervenția acum doi ani a unei coaliții militare sub comandament saudit pentru a susține guvernul în fața rebelilor, notează Agerpres.