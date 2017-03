Funcționar al MAEIE, trimis în judecată pentru trafic de influenţă. A pretins 1.500 euro de la un sirian pentru a urgenta perfectarea actelor

08:58

Emily Ratajkowski este protagonista unei campanii publicitare incendiare. Modelul, care a devenit un sex simbol în 2013, atunci când a apărut topless in videoclipul Blurred Lines, este imaginea liniei de lenjerie intimă a brandului DKNY. Pentru această campanie publicitară, Emily, în vârstă de 25 de ani, și-a etalat formele care au făcut-o cunoscută. În plus, ea s-a plimbat în lenjerie intimă pe străzile din New York.