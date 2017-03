Atenție șoferi: Iată străzile pe care ar trebui să le evitați pentru a nu sta în ambuteiaj

18:27

Ședința operativă a serviciilor și direcțiilor Primăriei municipiului Chișinău, organizată săptămânal la ora 8:30 a fiecărei zile de luni, a avut loc astăzi la Pretura sectorului Buiucani, și în sala de ședințe a Primăriei, cum aveau loc de obicei. Totodată, mâine Consiliul Municipal Chișinău se va întruni mâine în incinta Sălii de ședințe a Societății pe Acțiuni „Apă-Canal Chişinău”. În legătură cu aceasta, am decis să aflăm care este motivul pentru care ședințele au loc la alte adrese. The post Motivul pentru care ședința Primăriei a avut loc azi la Pretura Buiucani, iar CMC se întrunește mâine la Apă-Canal appeared first on Independent.