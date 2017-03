Astazi, în transportul public din capitală vor răsuna piesele compuse de Mihai Dolgan

12:07

In termen de 10 zile, reprezentantii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor sunt obligati sa prezinte un Plan de acțiuni, privind restantele salariale fata de angajatii de la cai ferate. Discutii in acest sens, au avut loc ieri, in cadrul şedinţei de Guvern unde Premierul Pavel Filip a solicitat MTID acest lucru, pentru depaşirea situației existente, transmite Politik.md. Totodată, șeful Executivului a accentuat necesitatea utilizării instrumentelor financiare internaționale pentru reorganizarea și reformarea CFM, care ar asigura îmbunătățirea calității serviciilor prestate cetățenilor. Precizam ca Federația Sindicală a Feroviarilor din Republica Moldova anunță desfășurarea unui miting de protest, cu participarea salariaților-membri de sindicat din cadrul ÎS ”Calea ferată din Moldova”, în legătură cu situația privind restanțele la plata salariilor în cadrul întreprinderii.