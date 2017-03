Bărbat din Tighina, condamnat pentru că a fost mercenar în Ucraina

17:07

Șoferii din Bălți repară foarte des mașinile, din cauza gropilor După două zile de ploi, unele drumuri din Bălți s-au transformat în adevărate lacuri, din cauza gropilor. Șoferii spun că nu le pot ocoli, motiv pentru care maşinile li se strică. „Noi în fiecare zi facem câte ceva în automobilele noastre. Vedeți ce drumuri avem? Dintr-o groapă în alta. Foarte mare chin avem". „Este imposibil! Cum să circuli? Aici e posibil să mergi pe cal sau cu căruța". „Eu aici m-am născut și aici am crescut. Niciodată strada aceasta nu a fost reparată". Mecanicii auto spun că după topirea zăpezii, numărul clienților a crescut cu o treime. „La sfârşitul iernii, apar tot mai multe gropi. Apa din ele ajunge sub capota mașinii, ard firele, ard toate elementele electrice ale mașinii. De asemenea, jantele și amortizoarele se defectează, iar cauza principală sunt drumurile rele", a menţionat mecanicul auto Constantin Șobe. Autoritățile locale au refuzat să vorbească cu echipa noastră de filmare despre lucrările de reparație a drumurilor. În acest an, pentru reparația și întreținerea drumurilor din Bălți, au fost alocate aproape 18 milioane de lei din fondul rutier.