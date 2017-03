Vînt puternic și ploi slabe prognozează meteorologii

04:27

Un grup internațional de geneticieni au determinat cauza apariției leucemiei. O cercetare în acest sens a fost publicată, luni, 13 martie, în revista Proceedings of the National Academy, comunică The Telegraph. Savanții au demonstrat că afecțiunea a apărut acum circa 20-40 milioane de ani. Atunci, afecțiunea se întîlnea la o specie de lilieci, care, la ora actuală, este pe cale de dispariție.