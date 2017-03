Martin Schulz îndeamnă administraţia Recep Erdogan să guverneze „propria ţară”

05:28

Lamaia este un fruct foarte util. Are o multime de proprietati medicinale, excelente pentru sanatatea noastra. Ofera, de asemenea, si un gust excelent mancarurilor si bauturilor. Dar atuurile lamailor nu se opresc aici. Sunt bune pentru sanatatea inimii, in tratamente cosmetice, dar si ca ajutor in viata de zi cu zi. Cei mai multi dintre noi cunoastem lamaia in special pentru continutul sau mare de vitamina C si pentru rolul pe care il are in prevenirea si combaterea racelilor. Ei bine, azi iti vom prezenta un alt mod ...