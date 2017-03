De la 1 aprilie 2017 pensiile vor fi stabilite conform unei noi formule de calcul

06:47

25 mii 800 de cetăţeni şi-au procurat poliţă medicală în primele două luni ale anului 2017, cu peste 6 mii 500 mai mulţi decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, anunţă Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Astfel, din achitarea plăţii poliţei medicale în fondurile AOAM s-au acumulat circa 45 de milioane de lei, cu […]