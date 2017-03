CURSUL VALUTAR. Leul se depreciază în continuare față de moneda euro

19:12

De aceasta data va vom prezenta statistici reale! FBI a publicat datele de nastere ale criminalilor in serie si a persoanelor cunoscute pentru manifestari cu tendinte psihopatice. Astfel, statisticile arata ce zodii au inclinatii pentru infractiuni. 1. RAC- cei mai multi criminali sunt in aceasta zodie In majoritatea cazurilor analizate de FBI, criminalii din zodia Rac au ucis din cauza geloziei. Acetia prezinta modificari de stari de spirit. 2. Lista este completat de SAGETATOR Pentru ca cei mai multi criminali in serie s-au nascut in noiembrie, inseamna ca lista este completata de zodia Sagetator. In analiza facuta de FBI, acestia sunt criminali sadici. 3. Locul trei este ocupat de SCORPION Scorpionii sunt imediat după Sagetatori, pentru ca au aceleasi tendinte. Mai exact, din analiza reiese faptul ca acestia nu comit crime la scara mica. De exemplu, Ted Bundy, Pablo Escobar şi Stalin erau Sagetator. La fel este si cu Scorpionii! Ei comit crime mari si ucid in masa, pentru ca astfel ei se considera „lideri”, scrie kfetele.ro.