«Магия Плахотнюка» и её разоблачение

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Старейшине молдавской рентгенологии – бельчанину Алексею Кракан на этой неделе исполняется 85 лет. Юбиляр и его супруга Валентина посвятили медицине всю свою жизнь... Запись БЕЛЬЦКИЕ ВРАЧИ ОТДАЛИ МЕДИЦИНЕ 110 ЛЕТ СВОЕЙ ЖИЗНИ впервые появилась Бельцкое телевидение.