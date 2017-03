Premierul cere responsabilitate maximă în implementarea reformei sistemului de pensii

11:12

Inițial, Vlad Plahotniuc a adus din nou în discuție necesitatea schimbării sistemului electoral din Republica Moldova și revenirea la sistemul uninominal. Din start, fiecare politician și partid politic a dorit să-și facă PR pe seama lui Plahotniuc și a criticat inițiativa, asta chiar dacă în programele electorale a respectivelor partide este indicat că acestea la fel vor să implementeze sistemul uninominal. Într-o țară normală, partidele sunt votate anume pentru ceea ce scriu în programele electorale. Desigur că printre cei care au criticat inițiativa lui Plahotniuc, a fost și liderul Partidului „Platforma DA”, asta chiar dacă de pe scena din PMAN, pe data de 24 ianuarie 2016, oamenilor li se promitea trecerea la sistemul uninominal. Andrei Năstase scria pe data de 6 martie anul curent pe facebook că „iniţiativa de modificare a sistemului electoral este în interesul personal al lui Plahotniuc și al actualei guvernări.” Azi însă, același Andrei Năstase a postat pe facebook un alt mesaj, citez: „Diaspora, revin la tine. Așa cum am promis, vom identifica cei mai buni Oameni ai Demnitatii și Adevarului împreună cu cetățenii noștri din toată țara și din diasporă. Țara are nevoie de voi, de oameni integri, profesioniști, capabili să facă schimbarea în bine acasă, prin legislativ, prin executiv, prin educație, economie și justiție, etc. Destul ne-au condus coordonatori de borsete, bodyguarzi, personaje dubioase, șantajabile și dependente. Decolez.”, citat încheiat. Trebuie să menționez că 80% din moldoveni vor să-și aleagă direct deputatul și să-l poată demite. Așa cum aceeași moldoveni au dorit să-și aleagă prin vot direct președintele de țară. Andrei Năstase cunoaște acest lucru și chiar dacă din start a criticat inițiativa, doar pentru că aceasta a fost lansată de Plahotniuc, acum se pregătește să identifice cei mai buni oameni, în viziunea lui, ai demnității și adevărului, din țară și din diasporă pentru a candida la funcția de deputat în cadrul viitoarelor alegeri parlamentare, din partea Platformei DA. Cu un Jurnal TV iubit și urmărit de popor, care mai și are acoperire națională și restul presei întreținută de Victor Țopa, dar și cu un rating politic foarte bun, la care face adesea referință Năstase, Platforma DA chiar nu are de ce să se teamă de sistemul uninominal. Va fi necesar doar să scrie în dreptul fiecărui viitor candidat „Platforma DA”, iar în campania electorală Năstase să se pozeze cu el și „automat” acel candidat va fi votat de majoritatea cetățenilor din respectiva circumscripție electorală. Cu siguranță susținătorii Platformei DA nu pot fi cumpărați, iar membrii lor nu pot fi șantajați. Mai mult, este logic că lui Andrei Năstase, fostul candidat pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, nu poate să-i fie frică ca să candideze acum pentru funcția de deputat, în oricare circumscripție electorală din țară. Și chiar mi se pare corect ca cel care cerea insistent ca președintele țării să fie ales de cetățeni, să ceară acum ca și deputații să fie la fel, aleși de către cetățeni prin vot direct. Mai jos vedeți cum cei peste 100 de mii de oameni deșteptați au votat pentru trecerea la sistemul uninominal. Poate din start acesta a fost un plan bine pus la punct de Năstase, Usatâi și Dodon, iar Plahotniuc a căzut în capcană? Rămâne să analizăm. autor: Ion Harghel The post Năstase s-a răzgândit: Promovează din nou sistemul uninominal appeared first on Moldova 24.