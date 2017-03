Caz șocant la Tiraspol. Un bărbat s-a ucis cu un instrument electric

14:57

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a lansat luni un apel la detensionarea relațiilor diplomatice dintre Turcia, pe de o parte, și Germania și Olanda, pe de altă parte, după ce în ultimele zile a apărut o criză între Ankara și mai multe capitale europene în legătură cu activități electorale turce în Europa Occidentală, transmite DPA. The post Tensiuni între Ankara și țări occidentale: Jens Stoltenberg lansează un apel la calm și dialog appeared first on Independent.