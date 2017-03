Audi va completa gama de SUV-uri şi crossovere Q cu noi modele Q4, Q6 şi Q8

13:27

„Despre graba strică treaba, tuturor." Astfel şi-a botezat postarea video, pe reţeaua de socializare facebook, domnul Vasile Botnaru. Din cauza unui accident minor, fără victime şi fără daune majore, a fost blocată o stradă întreagă. Strada Alexandru cel Bun din capitală, a fost blocat preţ de mai puţin de o oră, în perimetrul străzilor A. Puşkin