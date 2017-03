Un francez, reţinut pe Aeroportul Chişinău. Vameşii au găsit în valiza acestuia monede din aur vechi de 150 ani

17:17

Preşedintele Igor Dodon a declarat că Parlamentul a respins inițiativa de anulare a „legii miliardului” pe care a propus-o, fără vreun argument „cât de cât plauzibil din partea corpului de deputații din majoritatea parlamentară și sateliții săi”. „Nu pot spune că aș fi foarte surprins, dar cred că toți cetățenii țării trebuie să cunoască numele […] The post Igor Dodon după respingerea anulării „legii miliardului”: Vom apela la popor. Termenul-limită noiembrie 2017 appeared first on Moldova.org.