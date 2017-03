Incidentele de la punctele de control cu implicarea persoanelor oficiale, discutate la Chișinău cu Grigori Karasin

14:07

Deși au trecut doar câteva luni de la închierea lucrărilor de reparație a străzii Vasile Alecsandri din capitală, caldarâmul de pe aceasta începe deja să se deterioreze, iar în urma ninsorilor și a ploilor anumite porțiuni se umplu de băltoace și noroi. The post (FOTO) Dezastru pe strada Alecsandri, din Chișinău: Zăpada și ploile au spălat creditul BERD oferit pentru reparație appeared first on Independent.