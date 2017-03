(foto) Partea frumoasă a „Chișinăului de seară” prin lentila fotografului Alex Furajkov

13:42

Cântăreţul şi compozitorul britanic Ed Sheeran va avea o scurtă apariţie în sezonul al 7-lea al serialului „Game Of Thrones", a dezvăluit creatorul serialului, David Benioff, duminică, în timpul unei discuţii de la Festivalul South by Southwest 2017 din Texas, potrivit contactmusic.com, citat de Mediafax. Articolul Apariţie surpriză în „Game Of Thrones”. Un interpret vestit va juca în noul sezon al serialului apare prima dată în #diez.