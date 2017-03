Un fan PGS şi-a ucis prietenul, fan Barcelona, după înfrângerea echipei lui preferate

13:27

Uniunea Europeană va prelungi luni, 13 martie, sancțiunile impuse pentru amenințarea integrității teritoriale a Ucrainei, a scris pe Twitter jurnalistul de la Bruxelles al „Radio Libertatea”, Rikard Jozwiak. The post UE va prelungi astăzi sancțiunile împotriva Rusiei appeared first on Independent.