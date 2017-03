Funcționară din Briceni, reținută

11:27

Zeci de bicicliști au manifestat nud în Africa Protest inedit în Cape Town, Africa de Sud. Zeci de persoane s-au dezbrăcat, au urcat pe biciclete și au organizat o cursă pe străzile orașului. Bicicliștii au vrut sa atragă atenția astfel asupra schimbărilor climatice din ultimii ani. Stirileprotv.ro scrie că s-au dezbrăcat de inhibiții atât femei cât și bărbați. Mulți dintre ei și-au pictat pe corp texte sub forma unui manifest față de schimbările climatice și a problemelor pe care le întâmpină cicliștii în trafic. “Este un privilegiu să fim dezbrăcați, însă cu timpul l-am cam pierdut. Acum am luat poziție și îl vrem inapoi.”, a comentat una din participante. Protestul neobișnuit se organizează deja al optulea an și se desfășoară concomitent în 70 de orașe ale lumii. Sursă: independent.md Record Zeci de bicicliști au manifestat nud în Africa apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.