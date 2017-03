În Ucraina a început „războiul” patrioților cu băncile rusești

11:37

Un savant celebru pe nume David Eagleman dezvăluie felul în care neuroştiinţa, domeniul său, poate ajuta la lupta împotriva falsificării bancnotelor, descriind o colaborare a acestuia cu Banca Europeană Centrală în încercarea de a găsi o metodă de a determina oamenii să observe diferenţe între bancnotele autentice şi cele contrafăcute.