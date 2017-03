Rusu — cel mai popular nume în R. Moldova

10:27

Cel mai rapid vândut album al unui artist masculin — (VIDEO) Artistul britanic Ed Sheeran face istorie cu cel de-al treilea album al său, «÷» (Divide), care a devenit cel mai rapid vândut album al unui artist masculin din istorie, relatează Agerpres. "Divide" a debutat pe locul 1 în Official UK Album Charts, cu 672.000 de exemplare vândute în prima săptămână de la lansare. Potrivit sursei citate, "÷" este albumul cu cea mai rapidă vânzare din toate timpurile după "25", semnat de Adele și "Be Here Now", al celor de la Oasis — fiind recompensat deja cu două discuri de platină. Sheeran a obținut, de asemenea, performanța de a avea nouă cântece în clasamentul Official Singles Chart. În plus, în timp ce "Divide" ocupă prima poziție în UK Albums Chart, cele două albume anterioare ale artistului, "x' (Multiply) și "+" (Plus) pot fi regăsite pe primele cinci locuri, pe poziția a patra, respectiv, a cincea. Ed a devenit totodată primul artist cu toate piesele unui album în top 20, dar și interpretul cu cele mai mari vânzări pe vinil într-o săptămână din ultimii 20 de ani. Nu în ultimul rând, unul dintre primele sale două single-uri de pe album, "Shape Of You", a devenit recent cea mai ascultată piesă din istoria US Top 40, depășind recordurile înregistrate de The Weeknd și de Stormzy pe platformele de streaming.