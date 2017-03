Satul Rubleniţa, în stare de carantină pentru 60 de zile din cauza focarului de pestă porcină

12:57

Fata i-a mărturisit specialistei prin ce trece și a rugat-o, cu disperare, să-i ofere câteva sfaturi. "Numele meu este Cătălina și am 18 ani. Am o problema despre care nu am mai discutat cu nimeni până acum. Mi-e rușine și nici nu aș avea cu cine… Sunt fiica preotului din sat și sunt îndrăgostită de cea mai bună prietenă a mea", a mărturisit tânăra. "Ea nu știe nimic, ține la mine, dar nu cred că la fel cum o iubesc eu. Nici nu știu dacă ar trebui să îi mărturisesc tot, nu aș vrea să pierd prietenia ei… Eu am avut și un prieten, dar cam de un an mi-am dat seama că îmi place de o fată. Asta înseamnă că sunt gay? Te rog ajută-mă cu un sfat!", i-a mai scris fata psiholoagei.