Un moldovean a băgat spaima în italieni. Se plimba în pielea goală în centrul unui oraș italian// VIDEO

Trei poliţişti din cadrul Direcţiei investigarea fraudelor economice a Inspectoratului Naţional de Investigaţii sunt învinuiţi de procurori de acte de corupţie. Potrivit procurorilor, cei trei primeau câte 500 de euro lunar drept „taxă de protecţie" de la comercianţii cu aur, iar ei în schimb se angajau să nu iniţieze cauze penale de contrabandă.