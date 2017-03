UE va prelungi astăzi sancțiunile împotriva Rusiei

10:27

Doritorii de a deveni membri ai Consiliului societății civile pe lângă președintele Republicii Moldova, pot înainta candidaturile lor până la data de 30 martie curent. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al șefului statului, Ion Ceban, potrivit căruia activitatea Consiliului urmează să-și înceapă activitatea în scurt timp.