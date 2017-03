Candu compară investițiile Frontera Resources în Rep. Moldova cu desfășurarea unei baze NATO

14:27

Guvernul Japoniei va oferi Republicii Moldova un grant de 4,8 milioane de dolari care va facilita procurarea tehnicii şi echipamentului agricol necesar dezvoltării agriculturii conservative. Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene de la Chișinău, Andrei Galbur, şi Ambasadorul Japoniei la Chișinău, Masanobu Yoshii, au semnat marți Acordul de grant privind implementarea Proiectului „Agricultura [&hellip The post Japonia va oferi Rep. Moldova 4,8 milioane de dolari pentru sectorul agricol appeared first on InfoPrut.