(VIDEO) Vezi aici cele mai periculoase limitatoare viteză din lume!

12:47

Concernul german "Daimler AG" planifică rechemarea în service a unui număr mare de autoturisme Mercedes-Benz, declară agenția de știri Reuters citată de AutoExpert. Aproximativ un milion de mașini Mercedes-Benz vor fi rechemate în service. Motivul ține de motoarele acestor autoturisme care iau foc fără nici un "motiv". Chiar dacă în urma mai multor incidente, 51 la număr,