Reprezentanții societății civile, invitați să devină membri ai unui Consiliu pe lângă Igor Dodon

18:47

În unele raioane din nordul țării polițiștii au vorbit cu oamenii despre jocul „Balena albastră", un joc online ce ar determina tinerii să se sinucidă.