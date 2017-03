Trei tineri, certaţi cu legea, au luat-o pe jos din Ucraina în Moldova. Au fost reţinuţi în apropiere de Ceadâr-Lunga

10:17

Grupul de Inițiative Feministe din Moldova în colaborare cu Plaztforma și Asociațiile Oberliht și GENDERDOC-M a organizat, de Ziua Internațională a Femeilor, marșul feminist cu titlul „NU înseamnă NU". Scopul acestui a fost de a atrage atenția asupra numărului alarmanet de violuri și alte crime violente și sexuale săvârșite asupra femeilor din R. Moldova. Doar […]