(VIDEO) Un elan imens și-a făcut apariția pe o pârtie de schiat. Unde a fost înregistrat filmulețul, vezi AICI

Iata 10 secrete nevinovate pe care partenerii nostri le ascund de noi: Ocazional se uita dupa alte femei. Nu trebuie sa fim surprinse de aceasta veste, si noi o facem frecvent. Asa cum noi tanjim dupa David Beckham, asa si lor li se aprinde un beculet atunci cand vad vreo femeie sexy. Atat timp cat nu face o obisnuinta din asta, nu e un motiv de suparare si nici nu e ceva ce ar trebui sa iti spuna. Înainte de a avea o relatie, s-a interesat de tine. Se poate spune chiar ca te-a urmarit, atat pe retelele sociale, cat si cu ajutorul pritenilor comuni. Stie cu siguranta chiar si ce ai purtat la bal atunci cand ai absolvit liceul. Înca se uita la filme porno. Nu de multe ori, dar chiar daca e cu tine, tot se uita din cand in cand la filme deocheate. Mai mult decat atat, si-ar dori enorm sa o faca impreuna cu tine. Îi place atunci cand iesi cu fetele. Barbatii adora sa ramana singuri din cand in cand si sa se simta burlacii supremi, chiar daca nu fac altceva decat sa stea in casa si sa citeasca o carte. in plus, absenta ta il va face sa ii fie dor de tine. Uraste cand lasi par peste tot. Barbatii sunt speriati de acest lucru, dar sunt constienti ca si ei lasa o multime de mizerii dupa ei. Este fericit atunci cand aduci in discutie lucruri importante. Chiar daca tu crezi ca se sperie atunci cand aduci vorba de copii sau casatorie, barbatii ar putea fi chiar incantati de asta. Atat timp cat nu esti insistenta cu un anumit subiect, ei vor respecta ca este important pentru noi. Observa cand alti barbati ne fac curte. Nu te gandi ca e indiferent atunci cand un alt barbat se uita insistent la tine, ci se intampla ceva in ei care se incadreaza intre mandrie si gelozie si declanseaza in ei un barbatism protector de fiecare data. Ii plac complimentele. Barbatii stiu cand o femeie arata bine si ii spun asta. Dar si lor le place sa primeasca complimente, e un fel de reasigurare ca inca sunt atractivi pentru ele, mai ales daca alegi sa ii spui ceva frumos atunci cand sunteti in pat. A avut emotii atunci cand a facut prima data sex cu tine. Desigur ca a vrut sa para super sigur pe el, dar in adancul sufletului lui se stresa din numeroase motive. Uneori pur si simplu nu au chef. Da, si barbatii pot avea momente in care nu se simt in stare sa faca sex, fie din cauza stresului, a oboselii sau doar ca au mancat prea mult. Cu toate acestea, merg mai departe, insa acestea pot fi cauzele unei performante scazute, potrivit eva.ro.