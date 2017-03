Angajații aeroporturilor din Berlin anunță o nouă grevă

20:17

Discriminarea și stereotipurile de gen rămân una din cele mai mari probleme cu care se confruntă femeile în Republica Moldova. Efectele discriminării femeilor pot fi diverse, de la salarii inegale și subreprezentare în politică și funcții de conducere, la forme grave de abuzuri și violență în familie. The post Consiliul pentru Egalitate a emis decizia în cazul M.P. vs Pavel Paduraru și publicația „Timpul de dimineață” appeared first on Independent.