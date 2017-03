Polițiștii atenționează șoferii să conducă prudent

19:27

Clivajul între statele est şi vest-europene pare să se extindă, în contextul propunerilor pentru o Uniune Europeană cu grade diferite de integrare, scrie Wall Street Journal, notând că România se opune ideii unei Europe cu mai multe viteze, dar Germania a dat asigurări că nu vor apărea diferenţieri. The post Wall Street Journal: Dispute între ţările estice/vestice din cauza planului de reconfigurare a UE în contextul Brexit appeared first on Independent.