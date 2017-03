Incendiu în apropierea localității Hrușova. O casă de odihnă a fost cuprinsă de flăcări // VIDEO

10:27

BERBEC. Berbecilor le place aventura, iar lucrul acesta ar putea avea un impact negativ asupra relatiei. Nu le place rutina si nu este exclus ca atunci cand se plictisesc sa plece fara un cuvant. Au asteptari mari de la partenerul de la cuplu, insa nu vorbesc despre ele. Acest lucru si natura lor impulsiva ar putea aduce probleme in relatie. TAUR. Taurii sunt incapatanati si cu greu ajungi sa ii cunosti. Imediat ce treci de zidurile pe care le pun in jurul lor, afli ca ii atrage succesul. Nu este un lucru rau, insa este posibil ca succesul sa intervina intre ei si partenerii de cuplu. GEMENI. Gemenii sunt considerati persoane reci. In cazul lor, empatia nu este un lcru obisnuit. Si, chiar daca nu intentioneaza, ar putea avea un comportament neplacut fata de partenerii de cuplu, scrie teotrandafir.com. RAC. Sunt persoane sensibile. Lucrul acesta este si bun si rau. Este bine pentru ca datorita sensibilitatii lor se implica in relatie. Insa, partea negativa este ca iau toate lucrurile personal si au tendinta de a exagera. LEU. Leii au nevoie de atentie si poate fi o provocare sa fii intr-o relatie cu acest semn zodiacal. Poate fi o relatie intensa si pasionala, insa au nevoie constant de laude. De aceea este nevoie de multa energie pentru a fi intr-o relatie cu un Leu. FECIOARA. Fecioarele crtica foarte mult. Iar lucrul acesta poate fi neplacut intr-o relatie. Vor ca totul sa fie perfect si de fiecare data cand ceva nu le convine, nu ezita sa comenteze. De aceea este greu sa fii intr-o relatie cu o Fecioara. BALANTA. Balantele sunt partenerii ideali. Desigur, au defectele lor, insa in general, in relatii, cu greu le poti reprosa ceva. SCORPION. Scorpionii au probleme legate de atasament si de intimitate. Le este greu sa interactioneze intr-o relatie. Le este greu sa aiba incredere in oameni, asa ca se asteapta ca partenerii de cuplu sa ii dezamageasca. Si, din cauza acestui lucru, ar putea sa isi dezamageasca primii partenerii de cuplu. SAGETATOR. Pentru ca sunt persoane independente, ideea de a fi intr-o relatie ii sperie. Asta pentru ca au senzatia ca isi vor pierde independenta. Le place sa detina controlul, ceea ce ii poate deranja pe partenerii de cuplu. Este nevoie de spontaneitate cand esti intr-o relatie cu un Sagetator, iar la final ai putea afla ca, de fapt, isi doresc sa fie singuri. CAPRICORN. Capricornii pot fi sufocanti uneori in relatii. Sunt persoane responsabile si mereu isi doresc sa obtina ceea ce vor. Nu este un lucru rau, insa ar putea fi plictisitori in relatie. Ar trebui sa fie mai inventivi cu partenerii de cuplu. VARSATOR. Este greu sa te simti confortabil intr-o relatie cu Varsatorii. Asta pentru ca nu stii niciodata ceea ce simt. Sunt un mister pentru partenerii de viata. Relatia cu ei te poate lasa cu o multime de intrebari si insecuritati. PESTI. Desi par romantici, este un lucru obisnuit ca ei sa se distanteze in relatie. Traiesc in lumea lor si cand ceva nu le convine, cand ceva nu este asa cum ei viseaza, atunci se indeparteaza. Este greu sa te bazezi pe ei.