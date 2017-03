Igor Dodon va discuta cu Vladimir Putin

09:37

Fără geamuri, uși, gaz, canalizare, apă sau căldură, în unele blocuri din Vișniovca Locuiesc de parca ar fi in stare de asediu — printre daramaturi, fara geamuri si fara usi, fara gaz, canalizare, apa sau caldura. Au doar curent electric si… mult mucegai. Asa o duc mai multe familii din satul Visniovca, raionul Cantemir care se adapostesc in niste cadavre de blocuri de locuit. Desi cladirile s-ar putea prabusi in orice moment, nimeni din autoritati nu-si asuma nicio responsabilitate. Cand intri in satul Visniovca… un bloc de toata… frumusetea iti fura imediat privirile. Doamna Sofia ne intalneste la geam si ne invita acasa. Pe scari – dezastru… In apartamentul ei – la fel. Pe aceeasi scara mai locuieste o batrana – intre pereti pe care mucegaiul e de-un deget. Au doar curent electric. Incalzire nu este. Gaz – nici atata, apa – nicio picatura, oamenii fiind nevoiti sa o care cu caldarile. De fapt este din plin cand ploua, iar acoperisurile curg cu galeata. In celelalte foste apartamente mizeria e mare. Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: "Majoritatea incaperilor din acest bloc arata de parca tocmai au fost bombardate. De cand au inceput sa plece locatarii, de aici s-a furat tot ce s-a putut fura – usi, geamuri, cabluri, tevi si pana si bucati de beton – cuiva, probabil, i-au trebuit." Printre aceste ruine, intre pereti care lasa impresia ca se pot prabusi in orice moment locuieste si o familie cu doi copii. Desi inteleg ca e riscant sa locuiasca aici, oamenii spun ca nu au unde sa plece pentru ca nu au bani de o chirie mai buna. Totusi, cineva a avut curajul sa-si deschida, la parterul urateniei de bloc, un salon de… frumusete. Astfel de cadavre de blocuri sunt in total 16 la Visneovca, celelalte avand cate doua etaje. Construite inca in perioada sovietica, atunci cand in sat activa o fabrica de uleiuri, blocurile au inceput sa se distruga dupa destramarea uniunii sovietice si inchiderea fabricii. Ba chiar sase familii noi s-au mutat acolo in ultimii ani spune primarita. Totusi, nu sunt singurele cladiri care arata asa. Astfel de blocuri de locuit mai exista in satul Greblesti din Straseni. Si tot dezastruos arata multe blocuri din raioane, acolo unde oamenii cara la etaj apa cu caldarile si lemne pentru foc.