O moldoveancă de 18 ani, invitată la Paris Fashion Week în calitate de fashion blogger: „A fost un vis devenit realitate!”

15:17

Claire Ryann și tatăl ei Dave Crosby din Seattle, SUA, cântă live piesa „You’ve Got a Friend In Me”, iar filmulețul a fost postat pe canalul YouTube „Claire and the Crosbys”. Piesa face parte din coloana sonoră a filmului „Toy Story 2” și a devenit viral pe internet. Micuța Claire are 4 anișori și adoră să […]