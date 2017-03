Trump îi va cere lui Merkel sfaturi privind relaţia cu Putin

15:47

„Calea Ferată din Moldova" precizează că a luat act de revendicările angajaților CFM, care au protestat, astăzi, în fața Guvernului și dă asigurări că administrația întreprinderii va utiliza toate pârghiile necesare și va pune în aplicare, în cel mai scurt timp, soluțiile identificare pentru depășirea crizei.