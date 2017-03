Un tânăr beat înjura printre mașinile din trafic. CE A URMAT (VIDEO)

10:57

PRECIZĂRI IMPORTANTE! Ce trebuie să ştie şoferii care cumpără VINIETA SOLUŢIE RAPIDĂ! Cum vor fi vămuite maşinile din stânga Nistrului Iarna a trecut, zăpada s-a topit, iar șoferii au luat cu asalt stațiile de deservire tehnică a mașinilor. Cei mai mulți se grăbesc să schimbe pneurile de iarnă cu cele de vară, iar pentru a... The post Pneurile de iarnă, înlocuite cu cele de vară. CÂT COSTĂ CAUCIUCURILE appeared first on AutoStrada.md.