50 de km în doar 7 minute: Cum arată primul „metrou plutitor”

Conform unui studiu efectuat de „International Agency for Research on Cancer" (IARC), băuturile fierbinţi pot cauza cancer. Totuşi, din fericire, temperatura băuturilor fierbinţi consumate în mod normal este prea mică, precizează Curiosity.