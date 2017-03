REŢETA de post // Cartofi umpluţi cu ciuperci la cuptor

09:57

Astăzi și mâine va ploua pe întreg teritoriul R. Moldova, iar maximele se vor situa între plus 4 și plus 9 grade Celsius. Potrivit meteorologilor, ploile vor continua luni în Nord, iar marți în Sud. Pe parcursul săptămânii viitoare, temperaturile vor crește puțin, oscilând ziua între plus 4 și plus 10 grade Celsius. Pe timp de noapte vor reveni temperaturile ...