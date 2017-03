A căzut cu liftul de la etajul 80, dar a supraviețuit în mod uimitor

09:57

Aceste actiuni instinctive vorbesc despre trasaturi de caracter, despre sentimente ascunse, despre temeri. Poate nu iti vine sa crezi, dar insasi pozitia in care iti tii picioarele atunci cand stai jos spune multe despre tine. Picioarele indepartate Pozitia aceasta este, de regula, specifica barbatilor. Este comandata din subconstient si reprezinta dorinta de a emana masculinitate, forta. Picioarele incrucisate Persoanele care stau cu picioarele in forma literei X sunt timide sau sunt noi intr-o colectivitate si sunt inca nesigure pe ele. Pozitia da dovada de supunere si marcheaza un sentiment de autoaparare. Picior peste picior Este cea mai defensiva pozitie, mai ales daca este insotita si de gestul mainilor incrucisate. Practic, persoana care o adopta este atenta la discutia pe care o aveti, dar nu este de acord cu ceea ce spui. Un picior inainte Este pozitia pe picior de plecare. Ea indica faptul ca vrei sa pleci, sa parasesti discutia. Ca nu mai ai rabdare sau ca ceva nu iti place, nu iti convine. Calcaiele apropiate si varfurile usor departate In clipa in care adopti o astfel de postura e clar ca te plasezi pe o pozitie neutra. Este deseori adoptata de elevi in fata profesorilor sau de noii angajati in fata sefilor, scrie ele.ro.