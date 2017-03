Un duet după care te topești! Micuța Claire și tăticul ei fac furori pe internet cu piesa „Ai un prieten în mine”

Claire Ryann și tatăl ei Dave Crosby din Seattle, SUA, cântă live piesa „You’ve Got a Friend In Me”, iar filmulețul a fost postat pe canalul YouTube „Claire and the Crosbys”. Piesa face parte din coloana sonoră a filmului „Toy Story 2” și a devenit viral pe internet. Micuța Claire are 4 anișori și adoră să […]

