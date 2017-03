Un chimist moldovean a contribuit la o descoperire revoluționară în domeniul alimentării mașinilor cu hidrogen

09:27

iTEC sau IT Engineering Contest este un concurs de programare, dedicat atât studenților, cât și elevilor, organizat de organizația studențească Liga AC, în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare și Universitatea Politehnică Timișoara. Participarea este deschisă pentru toții cei entuziasmați de IT, inclusiv pentru participanți din Republica Moldova. Articolul Participă la o competiție de IT la Timișoara. Te poți înscrie până la sfârșitul lunii martie apare prima dată în #diez.