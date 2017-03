Anunțul lui Candu: Expertiza referitor la Legea „Big Brother” va fi primită în această lună

20:07

Destituirea din funcţie a preşedintei sud-coreene, Park Geun-hye, a generat proteste din partea susţinătorilor săi, iar doi dintre aceştia au murit în urma unor confruntări cu forţele de ordine, relatează site-ul agenţiei Reuters.