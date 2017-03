Alertă de atentat în Germania: Un centru comercial a fost închis

19:27

În fiecare an sunt lansate o mulțime de telefoane cu caracteristici similare. Din când în când, de nicăieri, apare câte un model care iese în evidență cu o caracteristică nouă, extravaganță totală sau o funcție unică. Darling ProTruly pare să aibă toate cele de mai sus.