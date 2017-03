Discuţii MAEIE-NATO despre biroul de legătură de la Chişinău

13:07

Unirea Republicii Moldova cu România nu reprezintă doar unica soluție salvatoare pentru pentru populația de peste Prut, ci și pentru statalitatea românească. Opinia îi aparține istoricului și publicistului Ionuț Țene. Într-un articol de opinie, Ionuț Țene scrie că, azi, pretextul menținerii „Transnistriei la Moldova nu mai are relevanță. Regiunea de peste Nistru este republică autoproclamată