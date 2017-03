(VIDEO) Imagini scandaloase în Rusia. O femeie și-a pus copilul într-o ladă din lemn pe pervazul ferestrei

18:07

Anunţ important pentru moldovenii cu cetățenie română, care lucrează în străinătate. Milioanele de români care câştigă bani în afara ţării, dar și cei care stau în România, dar au venituri din alte țări trebuie să își plătească impozitul pe venit la fiscul din România. Dacă nu se vor supune acestei decizii, vor plăti amenzi substanțiale, care ajung la 500 de lei românești.