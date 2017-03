Conflictul din Ucraina și relațiile cu Rusia: Trump cere sfaturile Angelei Merkel

17:27

Un nou atac a avut loc, vineri, în oraşul german Dusseldorf, iar forţele de poliţie au fost suplimentate pentru a căuta un bărbat care a atacat o persoană cu maceta, în Kalkumer Schloßallee, potrivit deutsch.rt.com.