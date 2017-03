(FOTO) Un chișinăuean a tăiat acoperișul Mercedes-ului său pentru a se distra

17:27

Procurorii au finalizat şi remis în judecată cauza penală de învinuire a patru persoane din conducerea Băncii Naţionale a Moldovei, trei dintre care au fost reţinute în vara anului trecut pe faptul neglijenţei în serviciu. Acestea ar fi permis, prin exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, spălarea unor sume imense de bani în valoare de circa 22 miliarde de dolari, printr-o bancă din Republica Moldova. The post Dosarul de învinuire a persoanelor din conducerea BNM a ajuns pe masa magistraţilor; Inculpaţii riscă până la 6 ani de închisoare appeared first on Independent.