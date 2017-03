Bei ceaiul sau cafeaua fierbinte: Ce arată un studiu despre băuturile fierbinți

17:07

O fotografie cu Leo Messi, sărbătorind alături de zeci de fani al șaselea gol marcat de Barcelona în meciul cu PSG (6-1) și calificarea în sferturile Ligii Campionilor la fotbal, realizată de mexicanul Santiago Garces, a depășit 65 milioane de vizualizări pe rețelele de socializare, relatează EFE.