(FOTO) Motivul incredibil pentru care savanţii ruşi vor să cloneze specii dispărute de mii de ani

16:37

Numărul de cazuri de utilizare a armelor grele în zona Donbass a crescut într-o săptămână cu 230%, a declarat, vineri, Alexander Hug, adjunctul președintelui misiunii speciale de monitorizare a OSCE (SMM). The post OSCE: Utilizarea de arme grele în Donbass a crescut cu 230% appeared first on Independent.