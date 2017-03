Candu dezvăluie cum va fi aplicat uninominalul în regiunea transnistreană

12:42

O tânără de origine olandeză a murit şi alţi doi compatrioţi ai săi au fost daţi dispăruţi în urma unei avalanşe care a avut loc marţi după-amiaza în staţiunea de ski Valfréjus din departamentul francez Savoie, a anunţat Jandarmeria locală, potrivit Le Figaro, citează Mediafax. Jandarmii au intervenit pe timp de noapte şi au găsit trupul unei tinere olandeze care pratica snowboardul când s-a produs avalanşa. Miercuri dimineaţa, operaţiunile erau în curs pentru a-i găsi pe ceilalţi doi turişti olandezi care practicau acelaşi sport la momentul incidentului. Potrivit Jandarmeriei, cei trei tineri de origine olandeză au părăsit zona marcată a staţiunii marţi după-amiază pentru a se aventura în culoarul Seuil, zonă periculoasă în care au loc avalanşe. Avalanşa a avut loc după ce un incident similar s-a produs în staţiunea Tignes, situată tot în departamentul Savoie, marţi dimineaţa, când echipele de intervenţie au reuşit să îi salveze pe turiştii blocaţi sub zăpadă. The post O tânără din Olanda, găsită moartă în urma unei avalanşe din staţiunea franceză Valfréjus appeared first on Moldova 24.